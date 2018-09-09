"Bodrum Oda Orkestrası 10. Kuruluş Yılı Konseri"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Bodrum Oda Orkestrası" kuruluşunun 10'uncu yılı kapsamında verdiği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Oda Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla kuruluşunun 10'uncu yılında verdiği konserde sanatseverlerle buluştu.

Bodrum Antik Tiyatro'da iki bölümden oluşan konserde, şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra, sahne performansıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Konserde, solist olarak "Üç Tenor" Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar orkestraya eşlik etti.

Aralarında Gioacchino Rossini, Rodolfo Falvo, Pyotr İlyiç Çaykovski, Erol Sayan, Necip Celal Andel, Tevfik Guliyev'in de bulunduğu yerli ve yabancı bestecilerin eserlerinin yanı sıra Bodrum yöresine ait "Çökertme Türküsü" ile Rize yöresine ait "Yeni Biteyi" türküsü seslendirildi.

Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel konserlerle Bodrum Oda Orkestrası'nın 10'uncu yılını kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bodrum Belediyesine ve diğer destekçilere teşekkür eden Pekdemir, "Eğer onlar olmasaydı bugün bu konser olmayacaktı." dedi.

Halka açık ücretsiz olarak gerçekleştirilen konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi.

