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Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'daki plajlar, yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı.  İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi.

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'daki plajlar, yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı.
İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi. Tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bodrum'dan ayrıldı. Dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk yaratırken, Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar, yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliğinde güneşlenip denize girdi.

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Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldıBodrum plajları, yabancı turistlere kaldıBodrum plajları, yabancı turistlere kaldıBodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

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