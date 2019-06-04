HABER

Bodrum plajlarında yer kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:09 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Havanın 30 derece, deniz suyunun ise 24 derece olduğu ilçede, renkli görüntüler oluştu. Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Sancaktepe'de elektrik direğine çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralıSancaktepe'de elektrik direğine çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
Bodrum plajlarında yer kalmadıBodrum plajlarında yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Son dakika! İstanbul'da bayram yoğunluğu... Trafik felç

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Trafik felç

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.