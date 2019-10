Bodrum rüzgarı Akdeniz’in en büyük deniz festivalinde yelkenleri dolduracak

Akdeniz’in en büyük deniz festivali "American Hospital The Bodrum Cup", yelken tutkunlarını bu yıl Bodrum’un dünyaca ünlü koylarında bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek dünyanın en seçkin uluslararası yarışmalarından "American Hospital The Bodrum Cup-Nautical Festival&Regatta 2019"da yelkenler Bodrum’un rüzgârıyla dolacak. ERA Bodrum Yelken Kulübünün 30’uncu yılını geride bıraktığı buluşmada bu yıl oluşturulacak sevgi çemberinin yanı sıra, hava koşullarına bağlı olarak Gastronometro’nun dünyaca ünlü şefi Maximilian J.W. Thomae’nin jüri başkanlığında Mavi Yolculuk Yemek Yarışması ile İlhan Koman Deniz Üstü Sergisi ve akustik konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Dünyaca ünlü Kissebükü Koyu’nda deniz üzerinde ve kumsalda yapılacak etkinlerle yerli ve yabancı basın mensupları başta olmak üzere katılımcılara etkileyici anlar yaşatılacak.

Bu yıl 31’incisi düzenlenecek uluslararası yelken yarışı ve deniz festivali, 21-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün açılışı yapılacak olan festival ve yelken yarışının 22’de Bodrum, 23-24 Ekim’de Kissebükü ve 25 Ekim’de Gümüşlük etapları yapılacak. "American Hospital The Bodrum Cup" bu yılki organizasyonunu 26 Ekim’de Gümüşlük-Yalıkavak Marina etabı ödül töreni ve final konseriyle tamamlayacak.

Bodrum Kalesi açıklarında 2004 yılında yatlarla oluşturulan yarışmanın geleneksel sevgi çemberi fotoğrafları, günümüzde hala dünya yatçılık yayınları tarafından kullanılıyor.