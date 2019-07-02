"Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı

Muğla'da düzenlenen "Bodrum Sinema Günleri Haftası" etkinliği kapsamında sinemaseverler Yeşilçam filmlerini izlemenin keyfini yaşayacak.

Yeşilçam Sinema Emekçileri Sosyal Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Vakfı (YESEV) tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim'in de aralarında olduğu sinemaseverler katıldı.

Etkinliğin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Emeği geçenlere teşekkür plaketi verilen etkinlikte, hayatını kaybeden ünlü Yeşilçam oyuncuları da hazırlanan kısa video slayt gösterisiyle anıldı.

YESEV Başkanı Coşkun Ertam, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Bir hafta sürecek etkinliğin ücretsiz olacağını ifade eden Ertam, "Amacımız Yeşilçam filmlerini tekrar insanlarımıza hatırlatmak ve yeni nesle sevdirmek. Bu etkinlik kapsamında toplayacağımız kitapları da Güneydoğu'daki okullarımıza bağışlayacağız. Her çocuk kitap okusun, bizim için ışık olsun istiyoruz." diye konuştu.