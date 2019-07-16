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Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Tatil cenneti Bodrum’a gelen turist sayısı 2019 yaz sezonunda büyük oranda azalma gösterince turizmciler ve işletme sahipleri hayal kırıklığına uğradı.

Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

Tatil cenneti Bodrum’a gelen turist sayısı 2019 yaz sezonunda büyük oranda azalma gösterince turizmciler ve işletme sahipleri hayal kırıklığına uğradı. Temmuz ayının ortalarına gelinmesine rağmen oteller tam doluluk oranına ulaşamazken, turizmci umudunu Ağustos ayına bağladı.
Bodrum’da mart ayında başlayan hareketlilik Ramazan bayramının ardından yerini boş sahillere bıraktı. Erken rezervasyonlar turizmcileri sevindirmiş, yaz sezonunun çok iyi gideceği düşünülmüştü. Nisan ve Mayıs ayında yaşanan hareketlilik Bodrum esnafını ve turizmciyi çok sevindirmişti. Ramazan bayramında yaşanan hareketlilik bayram sonu yerini sessizliğe bırakınca turizmciler otellerde indirime gitme yolunu seçti. 3 aylık olan Bodrum yaz sezonu yerini 1,5 aya bıraktı. Karamsarlık içerisine girmek istemeyen turizmciler umudu Temmuz ayının 2’inci haftasından sonrasına bağladı.

El altından fiyatlarla oda satılıyor
Turizmin bu yıl iyi gitmediğini söyleyen Sianji otelin yönetim kurulu başkanı Recai Çakır; “2016 yılındaki krizden sonra 2017 yılı ayakta kalma, 2018 yılı toparlanma, 2019 yılı ise rekor yılı olarak yola çıkıldı. Gerçekten çok iyi rezervasyonlar alındı. Fakat Nisan ve Mayıs ayına gelindiği zaman Türkiye’deki dolar bazındaki fiyatların yüzde 60’a varan bir artış olması, hem de Avrupa dan Mayıs ayında gelen rezervasyonları çok iyi gördük. Bunun için çoğu otel erken rezervasyonlara sınırlama getirdik ve bir yanılgıya düştük. Haziran ayında inanılmaz bir sürpriz yaşadık. Genelde Haziran ayında turizmde bir gerileme söz konusu oldu.
Oteller halen yüzde yüz doluluğu yakalamış değil. Yüzde 80, yüzde 90’larda doluluk oranları. Tahmin ediyorum ki Temmuz ayının 2’inci haftasından sonra doluluk oranlarında artış görülecek. Ultra lüks oteller birkaç tanesi yüzde 90 dolu. Bodrum’un geneline baktığımızda yüzde 75 doluluk oranı mevcut otellerde. Bu nedenle herkes indirime gitmeye başladı. El altından fiyat verilerek otel odaları satılıyor. Turizm umduğumuzun altında gerçekleşiyor. Yerli turistin alım gücü düştüğü içinde döviz bazında fiyatlar arttığı içinde bununda etkisini ciddi şekilde hissettik. Bu yüzden insanlar bir hafta ya da 15 gün kalmıyorlar, 3 veya 4 günlük tatil yapıp dönüyorlar. Bu yüzden turizmci 2 misli müşteri bulması gerekiyor. Sıkıntılı bir sezon da değil iyi de değil, günlük yaşıyoruz sezonu. Otel odalarında boşluklar oluyor bu da turizmciyi ister istemez üzüyor. Avrupa dan gelen turist sayısı yüzde 5 civarında artış gösterdi. Bodrum yerli turist ağırlıklı bir bölge bu yüzden de istenilen rakamlara ulaşamadık. Ben inanıyorum temmuzun 2’inci haftasından sonra oteller istedikleri doluluk oranına ulaşacak ama fiyatlar istenilen gibi değil” ifadelerini kullandı.

Turizm de ki büyük beklenti gerçekleşmedi
Bodrum Ticaret Odası Turizm ve Otelciler Komisyon Başkanı Alişir Şahin ise turizmcinin istediği oranda yerli ve yabancı turistin gelmediğini ifade ederek “Sezon mart ayına kadar çok iyi görünüyordu. Bu durum erken rezervasyon döneminde görünüyordu böyle. Fuarlarda yaptığımız çalışmalarla da turizmi bu yıl çok iyi görüyorduk. Mart ayında gelen erken rezervasyonlar nisan itibariyle durmaya başladı. İç pazar olarak bir daralma oldu. Bunun da ekonomiden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Dış pazarda ise havaların şu an özellikle Avrupa da sıcak gitmesi nedeniyle yabancı turistler kendi ülkelerinde göl başlarında, nehirlerde, evlerinin bahçelerinde tatillerini geçiriyor.
Bodrum konserleri başlaması hafta da 3 konser olması biraz iç piyasada etkili olacak gibi Bodrum’da kültür sanat çok önemli, kale ve antik tiyatroda konserler var. Temmuzun 25’i itibariyle sezon hareketlenecek gibi görülüyor. Ağustos ayından umutluyuz. Okulların açılmasıyla birlikte hava şartları ve diğer etkenlerden dolayı Eylül 15 itibariyle yerli turistte azalma olacak. Çok büyük bir beklenti vardı bu beklenti şu anda gerçekleşmedi” dedi.

Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

Bodrum turizmi kırmızı alarm veriyor

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