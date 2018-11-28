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Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torma Mahallesi'nde içme suyu isale hattı patladı. Patlama şiddetiyle yerinden kopan kaya parçaları araçları sürükledi. Pek çok evin sular altında kaldığı mahallede büyük çapta maddi zarar oluştu. Patlamanın şiddetiyle parçalanan kayalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Birçok aracın sürüklendiği ve kullanılmaz hale geldiği mahallede Torba-Göltürkbükü kara yolu üzerinde de göçük meydana geldi. Çamura bulanan ve kayalarla kaplanan yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları duruma isyan etti.

Bodrum'da su borusu patladı, sokaklar tanınmaz hale geldi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlamanın ardından çıkan tazyikli su, Torba-Göltürkbükü kara yolunda göçüğe neden oldu. Yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı kontrollü sağlandı.
Borudan akan suyun sürüklediği taş ve toprak, Menekşe sokağında birikintilere yol açtı. Park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Polis ekipleri bölgeye gelerek mağdurlarla görüştü.
Taş ve toprak birikintisi nedeniyle bahçe kapısı açılmadığı için duvarının üzerinden atlayıp sokağa çıkan Fethi Yüceses, büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.
Yüceses, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yatağımızdan fırladık. Evin önü dere olmuş. Ne olduğunu anlayamadık. Yağmur yağmıyor. Bütün taşlar yuvarlanıyor. Her yeri su bastı. Korkunç bir şeydi." dedi.
Yıllardır müteahhitlik yaptığı söyleyen Kenan Dayıoğlu ise "İlk defa böyle bir şey gördüm. İnanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.
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