Bodrum'u yağmur yağmadan sel götürdü!

Birçok aracın sürüklendiği ve kullanılmaz hale geldiği mahallede Torba-Göltürkbükü kara yolu üzerinde de göçük meydana geldi. Çamura bulanan ve kayalarla kaplanan yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mahalle sakinleri, yaşadıkları duruma isyan etti.

Bodrum'da su borusu patladı, sokaklar tanınmaz hale geldi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlamanın ardından çıkan tazyikli su, Torba-Göltürkbükü kara yolunda göçüğe neden oldu. Yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı kontrollü sağlandı.

Borudan akan suyun sürüklediği taş ve toprak, Menekşe sokağında birikintilere yol açtı. Park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Polis ekipleri bölgeye gelerek mağdurlarla görüştü.

Taş ve toprak birikintisi nedeniyle bahçe kapısı açılmadığı için duvarının üzerinden atlayıp sokağa çıkan Fethi Yüceses, büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Yüceses, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yatağımızdan fırladık. Evin önü dere olmuş. Ne olduğunu anlayamadık. Yağmur yağmıyor. Bütün taşlar yuvarlanıyor. Her yeri su bastı. Korkunç bir şeydi." dedi.