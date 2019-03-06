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Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

İLK START VERİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) için bugün ilk start verildi.

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)

İLK START VERİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) için bugün ilk start verildi. 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı yarışların ilk gününde optimist sınıfında, seniorlar ve juniorlar kategorilerinde toplam 350 sporcu yarıştı. İlk gün, 5 grupta toplam 15 yarış gerçekleşti. Birinci gün yarışları sonunda juniorlar kategorisinde Foça Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan, seniorlar kategorisinde ise A.R.M. Urla Yelken Kulübü'nden Mustafa Öztuncel birinci oldu. Cumartesi gününe kadar sürecek BIOR, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)

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