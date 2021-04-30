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Bodrum’un nüfusu 4’e katlandı! İlçeye 3 günde 24 bin araç giriş yaptı

30.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyükşehirlerde yaşayan birçok vatandaş 19 günlük yasağı Bodrum’da geçirmek için ilçeye akın etti. Kış aylarında pandemi sürecinde başlayan göç ile birlikte nüfusu 500 bini bulan ilçe, tam kapanma açıklamasının ardından 700 bini aştı. 3 günde 24 bin aracın giriş yaptığı ilçede nüfus patlaması yaşandı.

Bodrum’un nüfusu 4’e katlandı! İlçeye 3 günde 24 bin araç giriş yaptı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum’a akın etti. Pandemi nedeniyle kış aylarında başlayan göç nedeniyle 181 binlik nüfus 500 bine yaklaşmıştı. Tam kapanma açıklamasının ardından 3 günde 24 bin aracın giriş yaptığı ilçede nüfus 700 bine yaklaştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan ilçede güvenlik güçleri ve belediye çalışanları teyakkuza geçti.

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"YOL, SU, HASTANE YETMEZ"

Yaşanan nüfus yoğunluğuna hazırlıksız yakalandıklarını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlçede büyük bir kaos yaşanıyor. En büyük korkumuz gelen vatandaşların bulaşı taşıması ve vaka sayılarının artması. Eğer vaka sayıları artarsa hastane ve yatak sayımız yetersiz kalacaktır. Bu süreçte herkesin çok dikkatli olması ve kurallara uyması gereklidir. Aksi halde salgını kontrol edemeyiz ve bu kaosu yaşamaya devam ederiz. Belediyemiz her türlü imkanı ile vatandaşlarımızın hizmetindedir” dedi.

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Aras, Bodrum’a günde 8 bin aracın giriş yaptığını ifade ederek, trafik analizleri ve yeni düzenlemeler yaptıklarını ancak buna rağmen Bodrum’un bu kalabalığı kaldıramayacağını da sözlerine ekledi.

Bodrum’da yaşayan vatandaşlar ise ilçe nüfusunun çok arttığını ve vaka sayılarının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Bodrum

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