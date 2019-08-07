Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mahallesi ile Milas'ta orman yangını çıktı. Bodrum Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR



Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.

Yangının, Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında olması tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: AA-DHA

