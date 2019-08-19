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Bodrum ve Milas yangınlarında sabotaj şüphesi 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 01:03 | Son Güncelleme

ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını sabah saatlerine kadar kontrol altına alacaklarını söyledi.

Bodrum ve Milas yangınlarında sabotaj şüphesi 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını sabah saatlerine kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Çelik, “Her iki ilçede çıkan yangınlarda iyi niyet aramıyoruz” dedi.
Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını yönetmek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, basın açıklamasında bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter piloturnun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı. Çelik, "Biz her iki yangına müdahale ederken, saat 17.30 sıralarında Beçin orman deposunun yakınındaki ormanlığı da yaktılar. Helikopterimiz yakıtını alırken, alevi görerek hemen müdahale etti. Bu yangınların hiç birinde iyi niyet göremiyoruz. Yangınlarda tesadüf göremiyoruz. Sabaha kadar Milas ve Bodrum yangınlarını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum” dedi.

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