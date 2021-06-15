Bodrum Yalıkavak Marina davasında karar

Gurbanoğlu'na ait Palmali şirketler grubunun hukuki danışmanlığını yaptığını belirten Ketenci, "Mubariz Gurbanoğlu, holding yöneticisi Nuray Keskin ve başkaca yöneticilerle görüşerek sözleşmenin hukuki yönden değerlendirmesini yaptık, sözleşmeyi hazırladık. Satış rakamının ne şekilde belirlendiği ve satışın kaç liraya yapıldığı hususunda bir bilgi sahibi değilim. Çünkü bu husus finans biriminin yetkisi dahilinde bir işlemdir. Sözleşme bittiğinde imza aşamasında ben yoktum. Sözleşme İngilizceydi. Bu sözleşmede nelerin yazıldığı ve nelere karar verildiği hususu 'Klodian' isimli avukat tarafından holdingin üst yönetimine mailler yoluyla bildiriliyordu. Sözleşmenin yapılması aşamasında herhangi bir hileli husus bulunduğuna dair bir şey duymadım." dedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Mehmet Ercil katıldı. Diğer sanıkları ve müdahil Mubariz Gurbanoğlu'nu ise avukatları temsil etti.

Zaten olayın finansal boyutuyla ilgilenmediklerini ve en son aşamada satışın kaç liraya yapıldığını gördüklerini de aktaran Ketenci, "Ancak bu aşamaya kadar bizim satışın rakamıyla ilgili bir faaliyetimiz olmadı. Sözleşmeyi hazırlarken geldiğimiz aşamaları ve önerilerimizi 'Klodian' isimli avukat, holding üst yönetimine Türkçe olarak da iletti ancak genel olarak görüşmeler ve sözleşme İngilizce hazırlandı." ifadelerini kullandı.

SAVCILIK MÜTALAASI

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, müdahil Gurbanoğlu'nun yüzde 50 hissedarı olduğu Palmali Otelcilik Turizm ve Acentecilik Ltd.Şti'nin ve aynı şirkete ait olan Bodrum Yalıkavak Tur ve Yat. Lim. AŞ'de bulunan hisselerin tamamını 3 Şubat 2016'da imzalanan sözleşme nedeniyle, ertesi gün Palmarina Holding Ltd. Şti'ye sattığı belirtildi.

Bodrum Yalıkavak'a ait bedel için alıcı tarafla sözlü olarak 220 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı halde sözleşmeye bedel olarak 31 milyon dolar yazıldığı ve bu hususu müdahilin sonradan öğrendiği aktarılan mütalaada, müdahile ait şirketlerin CEO'su Alaattin Aykaç, finans koordinatörü Ali Kemal Çelikten ve finansal denetim müdürü Mehmet Ercil'in, sözleşmenin müdahili yanıltarak 31 milyon dolar üzerinden imzalanmasına neden oldukları ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçunu işlediklerinin iddia edildiği hatırlatıldı.