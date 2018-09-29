Bodrum Yalıkavak'ta yangın (1)

Bodrum Yalıkavak'ta Küdür mevkiinde makilik alanda çıkan yangın henüz söndürülemedi. Makilik alanda çıkan yangının halen 30 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak gelen bilgilere göre havanın aşırı rüzgarlı oluşu ve arazi yapısı nedeniyle henüz müdahale edilemedi. Yetkililer, arazözlerin beklendiğini ifade etti. Yangının kayalık bir alana doğru ilerlediği, bu alanı aşması halinde daha da etkili olabileceği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yükselen alevler
- Kurtarma ekipleri
- Detaylar
BODRUM / DHA
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