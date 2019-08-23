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Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:25 | Son Güncelleme

YAZAR Buket Uzuner ve Yunuslara Özgürlük Platformu tarafından, Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması ile buradaki yunusların koruma altına alınması amacıyla internet üzerinden başlatılan kampanyada toplanan 71 bin imza, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teslim edilecek.

Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imza

İhsan DÖRTKARDEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- YAZAR Buket Uzuner ve Yunuslara Özgürlük Platformu tarafından, Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması ile buradaki yunusların koruma altına alınması amacıyla internet üzerinden başlatılan kampanyada toplanan 71 bin imza, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teslim edilecek.
Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, Buket Uzuner, Bodrum Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Perşembe günü saat 15.00’te Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşeceklerini, change.org'ta toplanan 71 bin 165 imzayı teslim edeceklerini söyledi.
İmzaların tesliminden sonra, saat 15.30’da Bodrum Belediye Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak. Açıklamada, 5 bin 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklere, yunus parkları ile sirklerin yasaklanmasına dair maddenin eklenmesi yönünde siyasi partiler ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na çağrıda bulunulacak.
Yunuslara Özgürlük Platformu, dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 24 Mayıs 2011 tarihinde 'İçkili Lokanta' olarak ruhsat verilen 'Yunus Gösteri Merkezi'ndeki deniz memelilerinin 5 bin 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınması için mücadele ediyor. Platform, 2014 yılından bu yana da yazar Buket Uzuner ile ortak imza kampanyası yürütüyor.
Tesis, 2014’ün mayıs ayında da Türkiye’deki diğer 9 yunus parkıyla birlikte, Uluslararası CITES Daimi Komitesi’ne şikayet edilmişti.
Hayvan hakları ve doğa koruma örgütlerinin mücadelesi sonucu, daha önce Fethiye ve Kaş’taki yunus gösteri merkezleri kapatılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imzaBodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imzaBodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imzaBodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için 71 bin imza

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