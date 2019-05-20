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Bodrum’a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Bodrum’a bayramda havadan, karadan ve denizden turist yağacak

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 1 milyon turist beklenen ilçede oteller ve turistik tesislerde doluluk oranı şu andaki rezervasyonlara göre yüzde 90’a ulaştı. Turizmciler ise vatandaşları uyararak ’erken rezervasyon yaptırın yoksa sokakta kalırsınız’ çağrısında bulundu. Turizm sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlayan Bodrum’a bu yıl rekor sayıda turist bekleniyor.
Bodrum Belediyesi Ramazan Bayramı için hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bir yandan sahiller iş makineleri ile düzeltilirken, diğer yandan ise kaldırımlar yapılıyor, yollar asfaltlanıyor, sahillerde bulunan çöpler temizleniyor. Deniz dibi temizliği yapılarak bayramda gelecek tatilciler için Bodrum pırıl pırıl yapılıyor. Esnaf ise bayram hazırlıklarını tamamladı.

Yerli turist akını olacak
Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde Bodrum’da oluşan kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmaması için ise yetkililer ve turizmciler vatandaşların uçak veya otobüsle Bodrum’a gelmesini istedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bayram tatiline gelecek vatandaşların ilçeyi yürüyerek gezmelerini rica etti. Aras, “Bodrum yaz sezonuna hazırlanıyor. Kış ayından çıkan Bodrum kabuk değiştiriyor. Ağır kış şartlarından, yağmur ve sellerin ardından tahrip olan yolları düzeltiyoruz. 7 aylık bir inşaat sezonu vardı. 15 Mayıs itibariyle sonuna geldik. Ağır tonajlı araçları, iş makinelerini, beton mikserleri, kamyonları yavaş yavaş trafiğin dışına çıkartacağız. Yollarımızı yaz sezonuna hazırlayacağız. Ramazan bayramına az bir zaman kaldı. Çok ciddi bir kalabalık bekliyoruz Bodrum’da. Şimdiden otellerin bir bölümü doldu. Bu yıl çok ciddi bir yabancı turist talebi de var Bodruma. Bayramda oluşacak olan yerli turist akınına Bodrum’u hazırlamaya çalışıyoruz. Bu bayramda Bodrum trafik ile ilgili sıkıntı yaşayabilir. Bizim bütün vatandaşlarımıza tavsiyemiz, lütfen toplu taşıma araçları kullansınlar. Bodrum’a şimdiden rezervasyonlarını yaptırıp uçaklarla gelsinler. Bodrum yürüyerek de çok güzel. Bodrum’u yürüyerek gezsinler, güzelliklerinin tadına varsınlar” dedi.

Bodrum bayramlarda 2 milyonu görüyor
Bodrum’da 5 yıldızlı oteli olan Tarık Taşdemir ise bayram tatilinde Bodrum’un çok yoğun olacağını belirterek, “Şu anda yüzde 90 doluluklara ulaştı Bodrum’da rezervasyonlar. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşların rezervasyonlarını bir an önce yaptırması iyi olur. Çünkü bayramda rezervasyonsuz gelenlerin kalacak yer bulma konusunda şansları olmayacak. Bodrum bayramlarda 1,5 milyon hatta 2 milyonu görüyor. Türkiye’nin turizm olarak önü açık. Kasım ayına kadar gidecek iyi bir sezon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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