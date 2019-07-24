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Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.

İlçeye geldiğinde bir süre açıkta bekleyen Malta bayraklı yat, daha sonra Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Akaryakıt taşıyan 8 tankerle ikmal yapılmaya başlanan 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

Yunan asıllı bir armatöre ait yata yapılan yakıt ikmalinin akşam saatlerinde tamamlanacağı öğrenildi.

Yatın, ikmalin ardından Yunanistan'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan lüks yat "Dream"in, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek bir süre önce yeniden denize indirildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt bodrum ikmal Iskele Motoryat Muğla

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