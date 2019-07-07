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Bodrum’a tatile gelen genç küfür ettiği için öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Bodrum’da 21 yaşındaki Mert Can Ilgın’ın ölümüyle ilgili katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Bodrum’da 21 yaşındaki Mert Can Ilgın’ın ölümüyle ilgili katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Cinayeti küfür meselesi yüzünden işlediğini itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan eşi ile tatile gelen kaportacı M.A., kız arkadaşı ile aynı otelde tatil yapan Mert Can Ilgın’ı iddiaya göre küfürlü konuştuğu için uyardı. M.A.’nın uyarısının ardından kısa süreli tartışma yaşadı. Bir süre sonra ikili otelin üst katındaki barda yeniden karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüşünce otelde tatil yapan diğer vatandaşlar ve otel yetkilileri kavgayı ayırmaya çalıştı. Ilgın’dan yumruk yiyen M.A., karşılık vermeye çalıştı daha sonra belindeki silahı çıkardı. Kavga esnasında M.A., Mert Can Ilgın’a ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Göğsünden vurulan genç, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay mahalline gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından çok kan kaybettiği belirtilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçamadan yakalandı
Katil zanlısı M.A. ise olayın ardından aracına binerek Bodrum’dan kaçmaya çalıştı. Aracın plakasını belirleyen polis ekipleri, plaka tanıma sisteminin yardımıyla zanlıyı suç aleti silahla birlikte Torba uygulama noktasında yakaladı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan M.A., bugün öğle saatlerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cinayeti küfür meselesi yüzünden işlediğini itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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