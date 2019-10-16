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Bodrum’da 1 kilogram uyuşturucu yakaladı: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri durdurdukları otomobilde 1 kilogram uyuşturucu yakaladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri durdurdukları otomobilde 1 kilogram uyuşturucu yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişiden birinin sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirtildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İzmir’den Bodrum’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Yapılan takip sonucu uyuşturucu madde getirecek araç, ilçe girişinde durduruldu. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramada köpeğin aracın ön kaput kısmına tepki vermesi üzerine, kaput içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kg Skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.O. ve M.A.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan birinin sahte kimlik kullandığı ve uyuşturucu madde ticaretinden cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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