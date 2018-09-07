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Bodrum'da "1. Tanrıçalar Geçidi Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Boynuzlar üzerine kurulu sanat müzesindeki festival kapsamında müzayede gerçekleştirildi, dans ve klasik müzik konseri sunuldu

Bodrum ilçesinde, "1. Tanrıçalar Geçidi Festivali" başladı.

İlçenin Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki boynuzlar üzerinde kurulu Ender Güzey Müzesi'nde düzenlenen festivale, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış kokteyliyle başlayan etkinlikte, ressam ve heykeltıraş Ender Güzey'in "Tanrıçaların Dansı" için kendi sanatsal motifleriyle tasarladığı kıyafetlerle dansçılar tarafından gösteri sunuldu. Daha sonra bu kıyafetler açık arttırmayla satıldı.

Festival, birbirinden değişik eserlerin bulunduğu müzede, sanatçı Adnan Saygun anısına düzenlenen piyanist Elif Önal'ın verdiği Klasik Müzik konseriyle devam etti.

Festivalin yapımcısı sanatçı Ender Güzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilki düzenlenen festivalde, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatçıların yer aldığını söyledi.

Festivalde, resim, heykel, müzik, dans ve performansların olacağını ifade eden Güzey, "Festivalimiz üç gün, sergimiz ise bir ay sürecek. Araziyi aldığımda böyle muhteşem bir yer olduğunu bilmiyordum. Bölgeye yakın bir alanda Lelegler yaşamış. Bölgeden de Leleg ve Karya yolu geçiyor. O dönemde bu bölge 'tanrıçalar geçidi' olarak belirlenmiş. Bu isim festivali yapmama da ilham oldu." diye konuştu.

Çeşitli etkinliklerle 9 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, bölge halkının hazırladığı yöresel yiyecekler de satışa sunulacak.

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"1. Tanrıçalar Geçidi Festivali" bodrum Ender Güzey Muğla sanat

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