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Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü.

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

Cavit AKGÜN- Aykut KURT / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda gece çıkan yangın, 8 saatlik çalışma sonrası sabah söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alan zarar görürken, yemyeşil olanlar siyaha büründü.
Bodrum'un Karabağ Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, dün saat 22.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. AKUT ve 911 Derneği üyelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Havanın aydınlanmasının ardından havalanan helikopterlerin de müdahalesiyle yangın, 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı. Yeşiliyle göz kamaştıran alan yerini siyaha bıraktı. Yerleşim yerleri uzağındaki yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, jandarma çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründüBodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründüBodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründüBodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü

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