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Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı.

Bodrum'da 10 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen Salı günü saat 08.30 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını tespit etti. Ekiplerin durdurduğu teknede 6'sı Suriye, 4'ü Filistin uyruklu toplam 10 kaçak ve Suriye uyruklu organizatör yakalandı. 5'i erkek, 4'ü kadın, 1'i çocuk olan 10 kaçak ile organizatör, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
​Suriyeli göçmen kaçakçısı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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