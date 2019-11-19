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Bodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü Bodrum açıklarında 3 ayrı lastik botu durdurdu. Yapılan kontrollerde 20'si Suriye, 14'ü Pakistan, 12'si Güney Afrika Cumhuriyeti, 14'ü Yemen, 14'ü Filistin, 13'ü Somali, 5'i Kongo, 5'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Afganistan, 2'si Kamerun, 1'i Gana, 1'i Nijerya ve 1'i Gabon uyruklu olmak üzere 105 göçmen yakalandı. 61'i erkek, 27'si kadın ve 17'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da 105 kaçak göçmen yakalandı

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