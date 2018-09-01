Bodrum'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kabakum plajı yakınlarında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grubu tespit etti.
Güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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