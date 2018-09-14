Bodrum'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla yaptıkları devriyede kıyıda kaçış hazırlıkları yaptıkları değerlendirilen bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye, Lübnan, Irak ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı, bölgede isimsiz bir tekne ele geçirildi.

Göçmenler, işlem yapılmak üzere Turgutreis Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Öte yandan, göçmenlerin kaçmaya çalışması sahil güvenlik botunun kamerasına yansıdı.

