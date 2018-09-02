Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası'nda devriye sırasında, durumundan şüphelendiği bir fiber tekneye "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerce teknede yapılan aramada, Suriye ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

İkinci olayda ise Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

