HABER

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Bodrum açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurt dışına geçmeye çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası'nda devriye sırasında, durumundan şüphelendiği bir fiber tekneye "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerce teknede yapılan aramada, Suriye ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

İkinci olayda ise Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNERCanlı canlı ameliyat izledilerCanlı canlı ameliyat izlediler
2500 rakımlı dağın zirvesindeki tabyadan paraşütle atladılar2500 rakımlı dağın zirvesindeki tabyadan paraşütle atladılar
fotoğraflar// Silivri'de büyükbaş hayvanlar şarbona karşı aşılandıfotoğraflar// Silivri'de büyükbaş hayvanlar şarbona karşı aşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum düzensiz göçmen lastik bot Muğla Sahil Güvenlik tekne

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Diğer Haberler
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.