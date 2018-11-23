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Bodrum'da 20 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Güney Ege'de, bugün saat 04.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Bitez Mahallesi açıklarında, 'Kerim Tekin 1' isimli tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu farketti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Cezayir, Filistin ve Somali uyruklu toplam 20 kişiyi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, getirildikleri Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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