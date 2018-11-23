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Bodrum'da 20 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

 BODRUM'dan tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 20 kaçak yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 20 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Güney Ege'de, bugün saat 04.30 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum'un Bitez Mahallesi açıklarında, bir grup kaçağın, 'Kerim Tekin 1' isimli tekneyle Yunan adalarına gitmek için yola çıktığını belirledi. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Cezayir, Filistin ve Somali uyruklu toplam 20 kişiyi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, getirildikleri Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Bodrum'da 20 kaçak yakalandı

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