Dolandırıldıkları iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve birçok duruşmaya girdiklerini ifade eden Özöğren, "Olay bir türlü çözülemedi. Dolandırıldığımız açıkça ortada. Paralarımızı aldılar ve haklarımızı vermediler. Bizim istediğimiz en kısa sürede bu davanın çözümlenmesi." diye konuştu.

Bodrum'da yaşamını sürdüren 52 yaşındaki emekli Enver Özöğren, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 23 yıl önce gayrimenkul şirketinden devre mülk satın aldıklarını, kendilerine 2-3 ay içinde tapu verileceğinin söylendiğini ancak bir türlü alamadıklarını anlattı.

Özöğren, BİMER ve CİMER'e de şikayetlerini ilettiklerini söyledi.

- "Davaya ilişkin 3-4 çuval rapor var"

Uzun süredir devam eden davanın sürekli bilirkişi tarafından incelendiğini ancak bir türlü çözüme kavuşturulamadığını dile getiren Özöğren, şöyle konuştu:

"Davanın bu kadar uzun sürmesine anlam veremiyoruz. Şimdiye kadar 3-4 çuval evrak oluşmuş. Basit bir dava gibi gözükse de 23 yıldır devam eden bir süreç var. Davaya ilişkin 3-4 çuvalın içinde bilirkişiye kaç kez gönderilmiş raporlar var. Halen bizden aynı raporları istiyorlar. Sürekli hakim ve savcı değiştiği için sonuca gidemiyoruz. Biz bu davanın artık bitmesini ve yatırdığımız paranın faiziyle ödenmesini istiyoruz."

Mağdurlardan 59 yaşındaki avukat Naile Uzun da 23 yıldır duruşmalara girdiğini ve ömrünün yarısının mahkeme salonlarında geçtiğini ifade etti.

Olaydan onlarca kişinin mağdur olduğunu öne süren Uzun, "Aldığımız devre mülkte sadece bir kez tatil yapabildik. Tapulama işlemi yapılırken bize bu yere giremeyeceğimiz bildirildi ve bir daha tatil yapamadık. Daha sonra da dava konusu olduğunu öğrendik. Dava süreci de 23 yıldan beri devam ediyor. Birkaç kez Yargıtay'a gitti ama bir türlü sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.