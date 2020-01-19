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  4. Bodrum'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

Bodrum'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki altında depo bulunan evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Bodrum'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki altında depo bulunan evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, bitişikteki binalara da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 ev, kullanılamaz hale geldi.
Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki alt katı depo olan evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın, bitişikteki 3 binaya da sıçradı. Yangın sırasında evlerinde bulunanlar, son anda dışarı çıkarak, canlarını kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 05.30'da kontrol altına alınıp, söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.
3 KEDİSİNİ DE YANMAKTAN KURTARMIŞ
Kirada oturdukları evi ve eşyaları yanan, emekli hemşire Sevim Kara, "Oğlum ve 3 kedimi alarak dışarı çıktım. Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım, derken, evden hiçbir şeyimizi alamadık. Emekliyim, çocuğum için hazırladığım çeyiz vardı, o da yandı" dedi.

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Bodrum'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

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