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Bodrum'da "3 Tenor" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

Murat Karahan, Hakan Aysev ve Efe Kışlalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Murat Karahan, Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan üç tenor konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce "Bodrum Konserleri" kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen "3 Tenor" konserinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan 3 tenor sahne aldı.

Türkiye'nin en başarılı tenorları, Bodrum Antik Tiyatro'nun büyülü atmosferinde gerçekleştirdiği konserde performanslarıyla beğeni topladı.

Ünlü tenorlar, orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde hazırlanan seçkin repertuvarları seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konseri aralarında sanat, spor ve iş dünyasından kişilerin de olduğu çok sayıda sanatsever dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan Efe Kışlalı Hakan Aysev konser

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