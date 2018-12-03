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Bodrum'da, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 18:10 | Son Güncelleme

BODRUM'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Bodrum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam, Ortakent Yahşi Mahallesi'nde M.A.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam, Ortakent Yahşi Mahallesi'nde M.A. ve R.Ş.'yi, M.A.Ç.'ye uyuşturucu satarken yakalayıp, gözaltına aldı. İkilinin üzerlerinde yapılan aramada, 2 gram skunk ele geçirildi. M.A. ve R.Ş.'ye, 'Nasır' lakaplı N.İ.'nin uyuşturucu temin ettiğini öğrenen ekipler, harekete geçti. N.İ., narkotik ekiplerince alışveriş merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. N.İ.'nin yapılan üst aramasında, 11 gram skunk ele geçirildi. M.A.Ç., hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen N.İ., M.A. ve R.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bodrum'da, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklamaBodrum'da, 3 uyuşturucu satıcısına tutuklama
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