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Bodrum'da 35 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Bodrum'da 35 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Geleneksel 6. Balık Avı Festivali" kapsamında, 35 bin levrek yavrusu denize salındı.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince (BORABDER) Yalıkavak Mahallesi'nde deniz dibi temizliğiyle başlayan festival, balık avı yarışmasıyla devam etti.

Yarışmacıların avladıkları balıklar tartılarak dereceye giren yarışmacılara kupa ve olta takımı verildi.

Daha sonra iskele üzerinde kamyondaki tanklarda bulunan levrek yavruları denize salındı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının önemine işaret ederek insanlara bu konuda duyarlı olması çağrısında bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş de yaptıkları etkinlikte, denize balık yavrusu bıraktıklarını ve böylece doğaya küçük de olsa bir katı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Doğaya katkıda sürekliliğin önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Doğadaki canlı zincirinin devamlığı açısından insanın katkısı önemli. Çevresel döngünün sağlanması açısından güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğimize inanıyorum." dedi.

BORABDER Başkanı Mustafa Uyar ise düzenledikleri bu etkinlikle insanlara önemli bir mesaj verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının, sosyal etkinlik projelerine imza atarak insanların doğaya karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak olduğunu anlatan Uyar, "Balık tutmak önemli değil. Yarışmaya katılan arkadaşlar her zaman çıkıp tutuyor. Biz 35 bin levrek yavrusunu suya bırakarak önemli bir sosyal etkinlik projesine imza attık. İnşallah bunlar büyüyecek." diye konuştu.

Balıkların temin edildiği Kılıç Deniz Ürünleri Didim Adaptasyon Tesisi İşletmesi'nin Müdürü Cengiz Önder, BORABDER'in bu konuda istekte bulunup Tarım ve Orman Bakanlığından izin aldıklarını, bunun üzerine etkinliğe katkıda bulunduklarını aktardı.

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