HABER

Bodrum'da 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı fiber teknede, kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı.

Bodrum'da 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı fiber teknede, kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 00.35'te gelen ihbarla, Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında bir grup göçmenin fiber tekneyle yasa dışı geçiş yaptığını tespit etti. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekiplerin durdurduğu fiber teknede, 18'i Suriye ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere 23 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Organizatörler güvenlik güçlerine; 14'ü erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk olan göçmen grubu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün saat 21.30 sıralarında, Bodrum ilçesi Karaada açıklarında bir fiber tekne daha tespit edip durdurdu. Teknede yapılan kontrolde, 10'u Filistin ve 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 14 göçmen yakalandı. 10'u erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Bu göçmen grubu da, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

PARTNERSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştıSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı
Önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kestiÖnce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti
Karaman’da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklamaKaraman’da 1’i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

Kapıyı kırıp girdiler, yaşlı adamın cesedini buldular

İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.