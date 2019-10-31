Bodrum'da 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı fiber teknede, kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 00.35'te gelen ihbarla, Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında bir grup göçmenin fiber tekneyle yasa dışı geçiş yaptığını tespit etti. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekiplerin durdurduğu fiber teknede, 18'i Suriye ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere 23 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Organizatörler güvenlik güçlerine; 14'ü erkek, 3'ü kadın ve 6'sı çocuk olan göçmen grubu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün saat 21.30 sıralarında, Bodrum ilçesi Karaada açıklarında bir fiber tekne daha tespit edip durdurdu. Teknede yapılan kontrolde, 10'u Filistin ve 4'ü Suriye uyruklu olmak üzere 14 göçmen yakalandı. 10'u erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Bu göçmen grubu da, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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