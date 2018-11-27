Bodrum'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği grubu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden taksi ile Bardakçı Koyu'na göçmen sevkiyatının yapıldığını belirledikten sonra harekete geçti.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına geçirmeye çalıştıkları belirlenen Suriye, Irak ve Türk vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Ş, M.K, D.Ç. ve M.A.M. tutuklandı, M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 47 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

