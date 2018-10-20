Bodrum'da 4. Rusya Kültür Günleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Rusya Kültür Günleri etkinliği düzenlendi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), belediye ve bodrum.com.ru isimli internet sitesinin iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'na kurulan stantlarda Rus ve Türk mutfağından lezzetler beğeniye sunuldu.

Etkinlik kapsamında sunulan dans gösterileri yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekti.

BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Bayraktar, amaçlarının Bodrum'a Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden daha fazla turistin gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bodrum.com.ru isimli internet sitesinin kurucusu Sergey Klyuev de etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, katılımın her yıl giderek çoğalması temennisinde bulundu.

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- "Türkiye benim ikinci vatanım"

Etkinlikte seramik ürün standı açan Angelina Emek ise Bodrum'da çok iyi arkadaşlıklar kurduğunu ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Değişik seramik işleri üretiyorum. Türkiye'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Türkiye benim ikinci vatanım. Burayı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Türklerle tanışıp Rus kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Olga Gültekin de insanlara, Rusların nasıl bir hayatı olduğunu göstermek istediklerini vurguladı.

