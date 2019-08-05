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Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile belediye personeli, 4 saatte 2 ton 180 kilo atık topladı.

Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla) (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ile belediye personeli, 4 saatte 2 ton 180 kilo atık topladı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokol kapsamında Ortakent'teki Ali Kelle Ormanı ve Kabakum mevkiisinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte daha önce Adaboğazı ve Değirmenler bölgelerini temizleyen hükümlüler, bu kez de Ortakent'te çalıştı. Yapılan temizlik çalışmasında 4 saatte 2 ton 180 kilo atık toplandı. Toplanan atık malzemelerin çoğunun, cam, plastik ve teneke içecek kutularından oluştuğu görüldü. Ekip, temizlik uygulamasından sonra, bölgeye üzerinde farkındalık mesajlarının yer aldığı tabelalar yerleştirdi. Temizlik çalışmasına katılan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, çevre kirliliğine neden olan atık malzemeleri inceledi. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte doğadaki atık malzemelerin miktarının da arttığını belirten Başkan Aras, belediyenin temizlik faaliyetlerini yoğun ve etkili bir şekilde sürdürdüğünü ve vatandaşların bu konudaki farkındalığını artıran çalışmalara da önem verdiklerini söyledi.

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Bodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandıBodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandıBodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandıBodrum'da 4 saatte 2 ton çöp toplandı

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