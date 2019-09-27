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Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Rus ve Türk mutfağından lezzetler tatilcilerin beğenisine sunuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5. Rusya Kültür Günleri etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve bodrum.com.ru internet sitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum İskele Meydanı'na kurulan stantlarda Rus ve Türk mutfağından lezzetler tatilcilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı öğrencilerin sunduğu dans gösterileri katılımcıların ilgisini çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinliği Rusya'da da yapmak istediklerini ifade eden Aras, bu iş birliğinin geleceğe ışık tutacağını dile getirdi.

Bodrum.com.ru sitesinin kurucusu Sergey Klyuev de etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Etkinlikler, Bodrum ve Rusya'ya özgü yemekler ile kültürel değerlerin tanıtımı ve senfoni orkestrası konseri dinletisiyle devam etti.

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