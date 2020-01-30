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Bodrum’da 7 bin şişe sahte içki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde bir otelde yaz aylarında müşterilere satılmak üzere stok yapılan 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince bir otelde sahte içki stoku yapıldığı ihbarı alındı.

Bodrum’da 7 bin şişe sahte içki

Bodrum ilçesinde bir otelde yaz aylarında müşterilere satılmak üzere stok yapılan 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince bir otelde sahte içki stoku yapıldığı ihbarı alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 7 bin bin şişe sahte olduğunu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Sahte alkol ile ilgili olarak S.C ve M.K isimli şahıslar gözaltına alındı.

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