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  4. Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi 

Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi.

Bodrum'da 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin bir otele düzenlediği baskında 7 bin şişe sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesindeki bir otelde yaz aylarında müşterilerine sunulmak üzere sahte alkol depoladıkları bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis ekipleri, saat 20.30 sıralarında otele baskın yaptı. Operasyonda depoda yapılan aramada 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan otel yöneticileri S.C. ve M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

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