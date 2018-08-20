Bodrum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.
Çırkan Mahallesi Halil Atilla Sokak'ta görülen 10'a yakın yaban domuzu, evlerin bulunduğu alanda, çöp kenarlarında, park ve bahçelerde yiyecek aradı.
Evlerinin girişinde domuzları gören vatandaşlar şaşkınlık ve tedirginlik yaşadı.
Bir süre sonra arazide gözden kaybolan domuzların yiyecek arayışı, vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Herkes model sanıyor ama o Türkiye'nin en başarılı kadın pilotu
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum