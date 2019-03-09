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Bodrum'da 'Acı Ot Festivali' renkli görüntülerle başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Acı Ot Festivali', binlerce kişinin katılımıyla başladı.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Acı Ot Festivali', binlerce kişinin katılımıyla başladı. Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği 'Acı Ot Festivali', bugün başladı. 2 gün sürecek festival için Ortakent Köy İçi mevkiinde trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 300'den fazla stant kuruldu. Yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de çok sayıda vatandaş geldi. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenleneceği belirtildi. Kent sakinlerinden Sadi Çeri, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Burada geleneksel bir acı ot festivali var. Bugüne kadar görmediğim birçok otu, bu festivalde görüp tadına baktım. Herkesin Ortakent'e gelerek bu festivale gelmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Stant kuranlardan Ayşe Özbey ise, "Bu yöreye ait her şey standımızda. Lokum pilavı, keşkek, bohça katmeri, dürme makarna, bütün karışık ot kavurmaları, sarma, kenker dolması. Hazırlıklarımız günlerce sürdü. Hem Bodrum'dan gelenler hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz ürünlerimizi çok beğeniyor" dedi.

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