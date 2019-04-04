Bodrum'da Ahmet Aras, görevi Kocadon'dan devraldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Aras, selefi Mehmet Kocadon'dan görevi devraldı.

Yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Aras, dün, mazbatasını aldı. Bugün ise görevi devralmak için belediyeye geldi. Daha önce belediyeye gelen Ahmet Aras, kurum bahçesinde Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eski başkan Mehmet Kocadon'u karşıladı. Belediye çalışanları, partililer ve vatandaşlar devir teslim törenine ilgi gösterdi. Kaymakam Yılmaz, Ahmet Aras ile tanışıklığının 20 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Kocadon başkanımızın ilçemize güzel hizmetleri oldu. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ailesiyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Ahmet Aras ile 20 yıl önce Sivas'ın Zara ilçesinde birlikte çalıştık. Kendisi Askerlik Şubesi başkanıydı. Böyle bir arkadaşımızın bu göreve gelmesi, birlikte çalışacak olmamız da beni ayrıca mutlu ediyor. Bodrum Belediye Başkanlığı zor bir görev. İnşallah aklımızın erdiği, gücümüzün yettiğince ona destek olacağız. Amacımız Bodrum'u daha güzel, daha yaşanılır hale getirmek. Başarılar diliyorum. İlçemiz, ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bodrum halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mehmet Kocadon, "Bodrum'umuz örnek bir yerdir. 2009 yılında Bodrum Belediyesi'ni böyle bir güzellikle teslim aldım. Bugün de aynı şekilde teslim etmenin mutluluğunu, gururunu ve onurunu yaşıyorum" dedi. Kocadon, "Değerli Başkanımın bütün Bodrum'u kucaklamasını, ayrım yapmadan iyi ilişkiler içinde olmasını temenni ediyorum. Biz buradayız. Her zaman Ahmet kardeşimin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mehmet Kocadon'un 20 yıl boyunca Bodrum'a değer kattığını belirten Ahmet Aras ise "Bodrum'da hiç kimseyi ötekileştirmeyen, dostluğun ve güvenli bir yaşamın teminatı olan Sayın Mehmet Kocadon'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras, daha sonra selefi Kocadon'a çiçek takdim etti. Başkan Aras ve beraberindekiler, ardından başkanlık makamına geçti. Burada Mehmet Kocadon, Başkan Aras'a Türk bayrağı rozeti takarak, belediye mührünü teslim etti. Bu sırada Aras'ın yanına giden yaşlı bir vatandaş bir şeyler anlattı. Tam toplu fotoğraf çekimi yapılacağı sırada gerçekleşen bu duruma bazı partililer, tepki gösterdi. Başkan Aras, tepki gösterilmemesini istedi. Vatandaş, Ahmet Aras'a bir şeyler söyledikten sonra bir de başkanla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bu kişi, kendisine tepki gösterenlere "Cesur olun cesur" diyerek makamdan ayrıldı.