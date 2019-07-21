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Bodrum'da "Allegra Ensemble" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte "Allegra Ensemble" grubu konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Allegra Ensemble" grubu konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında biri solist, yedisi enstrüman olmak üzere 8 kadın sanatçıdan oluşan grup, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluştu.

Etkinlikte, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçı soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, kemanda Şenzelita Aykanat ve Ümmiye Özdem, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası perküsyon sanatçısı Irmak Tokgöz ve piyanoda Gülriz Tunca'dan oluşan grup sahne aldı.

Konserde, dünya müziklerinden ve Türkiye'den farklı yörelere ait eserler seslendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçıların performanslarını sanatseverler beğeniyle izledi.

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"Allegra Ensemble" bodrum konser Kültür ve Turizm Bakanlığı

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