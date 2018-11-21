HABER

Bodrum'da ana isale hatlarındaki arızalar giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

BODRUM'da meydana gelen su baskınları nedeniyle Yarımada'yı besleyen Devlet Su İşleri (DSİ) kuzey ve güney isale hatlarında oluşan arıza, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede giderildi.

Bodrum'da ana isale hatlarındaki arızalar giderildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da meydana gelen su baskınları nedeniyle Yarımada'yı besleyen Devlet Su İşleri (DSİ) kuzey ve güney isale hatlarında oluşan arıza, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede giderildi.
Bodrum'da yoğun yağışın getirdiği selle birlikte pazar günü yaşanan su baskınları, ilçeyi besleyen içme suyu hatlarına da zarar verdi. Su baskınlarında, Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerini besleyen DSİ kuzey ana isale hattı ve Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis mahallelerini besleyen güney isale hattında büyük arızalar oluştu. Su baskınları nedeniyle arızalara hemen müdahale edilemezken mahallelerin su sıkıntısı yaşamaması için alternatif kaynaklardan içme suyu sağlandı.
Yağmur sularının çekilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kepçe, 1 vinç ve 2 kamyonla görevli 12 personel arızalara müdahale etti. Pazar günü ortaya çıkan arızalar yoğun çalışma sonrasında ertesi gün tamir edildi.
Öte yandan, Bodrum'da su baskınlarının meydana getirdiği olumsuzluklara da müdahale ediliyor. Tıkanan dere ağızları, yağmur suyu hatları, mazgallar açılırken dere kenarlarında yıkılan istinat duvarlarının tamirat çalışmaları da sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da ana isale hatlarındaki arızalar giderildi

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
Güvercin ve sahibinin sevgisi şaşırtıyorGüvercin ve sahibinin sevgisi şaşırtıyor
TBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgüt (2)TBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgüt (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.