Bodrum'da ana isale hatlarındaki arızalar giderildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da meydana gelen su baskınları nedeniyle Yarımada'yı besleyen Devlet Su İşleri (DSİ) kuzey ve güney isale hatlarında oluşan arıza, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede giderildi.

Bodrum'da yoğun yağışın getirdiği selle birlikte pazar günü yaşanan su baskınları, ilçeyi besleyen içme suyu hatlarına da zarar verdi. Su baskınlarında, Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerini besleyen DSİ kuzey ana isale hattı ve Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis mahallelerini besleyen güney isale hattında büyük arızalar oluştu. Su baskınları nedeniyle arızalara hemen müdahale edilemezken mahallelerin su sıkıntısı yaşamaması için alternatif kaynaklardan içme suyu sağlandı.

Yağmur sularının çekilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kepçe, 1 vinç ve 2 kamyonla görevli 12 personel arızalara müdahale etti. Pazar günü ortaya çıkan arızalar yoğun çalışma sonrasında ertesi gün tamir edildi.

Öte yandan, Bodrum'da su baskınlarının meydana getirdiği olumsuzluklara da müdahale ediliyor. Tıkanan dere ağızları, yağmur suyu hatları, mazgallar açılırken dere kenarlarında yıkılan istinat duvarlarının tamirat çalışmaları da sürüyor.

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