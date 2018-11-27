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Bodrum'da anonsla sel uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı Bodrum Belediyesini harakete geçirdi.

Bodrum'da anonsla sel uyarısı

BODRUM (Muğla), (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı Bodrum Belediyesini harakete geçirdi. Zabıtalar, anons yaparak vatandaşları sel, su baskını ve hortuma karşı uyardı.
Bodrum'da yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları için uyardı. Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bodrum'da akşam saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak perşembe gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi.
Bodrum'da yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmaları için zabıta tarafından anonsla uyarıldı.

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Bodrum'da anonsla sel uyarısıBodrum'da anonsla sel uyarısıBodrum'da anonsla sel uyarısıBodrum'da anonsla sel uyarısı

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