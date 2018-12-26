HABER

Bodrum'da, apart otelde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

BODRUM'da bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bitez Mahallesi, Kaktüs Caddesi'ndeki bir apart otelde dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Aparttaki bloklardan birinin bodrum katında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kış sezonu olması nedeniyle kimsenin kalmadığı öğrenilen binadaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının ardından duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Terörist şüphelisi: Silah ve üniformalı fotoğrafım delil kabul edilemezTerörist şüphelisi: Silah ve üniformalı fotoğrafım delil kabul edilemez
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

Yılın en iyi hayvan fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.