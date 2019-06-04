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Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti.

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.
Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege’ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum’a taşındı. İstanbul’da trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum’da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Sahillerde adım atacak yer kalmadı
Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

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