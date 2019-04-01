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Bodrum'da aranan 'Maviş' lakaplı kişi, İzmir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

GÖÇMEN kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Yunus Metin, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

Bodrum'da aranan 'Maviş' lakaplı kişi, İzmir’de yakalandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- GÖÇMEN kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Yunus Metin, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.
Yasadışı yollarla Ekim 2018'de Bodrum'dan Yunanistan’ın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber tekne, Gümbet Koyunda sahilden 50 metre açıkta batması sonucu 3 mülteci çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklanırken, Yunus Metin isimli firari için yakalama çalışmaları başlatıldı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 'Maviş' lakaplı Yunus Metin İzmir'de gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen Yunus Metin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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