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Bodrum’da askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde askerleri taşıyan minibüs su kanalına düştü, 3 asker yaralandı.Mumcular Mahallesi’nde bulunan Imsık Askeri Havaalanından Bodrum’a dönen askerleri taşıyan minibüs sağanak yağmur nedeniyle savruldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde askerleri taşıyan minibüs su kanalına düştü, 3 asker yaralandı.

Mumcular Mahallesi’nde bulunan Imsık Askeri Havaalanından Bodrum’a dönen askerleri taşıyan minibüs sağanak yağmur nedeniyle savruldu. Sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına düşen araç kayalıklara çarparak durabildi. Güvercinlik Mahallesi girişinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen Muğla Arama Kurtarma ekipleri araçtan askerleri çıkararak kurtardı. Kazada 1 uzman çavuş ve 2 er yaralandı. Kaza sonrası 2 er Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 asker ise özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 askerin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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