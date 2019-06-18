Bodrum'da Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında "Aydın Uştuk ve Orkestra Allegra" konser verdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte solist sanatçı Aydın Uştuk, Orkestra Allegra eşliğinde konser verdi.

Konserde Barış Manço, Demir Demirkıran, Aysel Gürel, Gabriel Faure, Consuelo Velazquez ve Eduardo di Capua'nın da aralarında yer aldığı yerli ve yabancı söz yazarı ve bestecilerin eserleri seslendirildi.

Aydın Uştuk'a diğer solistler Hülya Şahin, Akif Kızılırmak, Cemre Naz Okan ve Eren Ekici de eşlik etti.

Farklı yörelerden türkülere de yer verilen etkinliğe, halk dansları gösterisi renk kattı.

